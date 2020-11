Corpo de Tom Veiga é enterrado em cemitério na Zona Norte de São Paulo

O corpo do ator Tom Veiga, intérprete do personagem Louro José, foi enterrado no Cemitério do Horto, Zona Norte de São Paulo, às 15h desta quarta-feira (04). Ele morreu no último domingo (01), vitima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Antes do sepultamento,foi realizado um velório restrito à família e a amigos, que teve a presença da apresentadora Ana Maria Braga, que foi parceita de Tom por muitos anos. Outros colegas do programa ”Mais você” também estiveram presentes.

Somente dez pessoas por vez puderam entrar no velório para a despedida e cada pessoa pôde ficar dentro por cinco minutos a fim de manter os protocolos de segurança e isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus.

Na segunda-feira, a apresentadora Ana Maria Braga homenageou o amigo em seu programa “Mais Você”.

“Eu fiquei pensando como eu ia conseguir chegar aqui e falar bom dia para vocês, porque dói muito. Assim como uma mãe perde um filho, um companheiro, porque filho da gente é um companheiro que você viu nascer e ele era isso

Tom Veiga tinha 47 anos e deixou quatro filhos.