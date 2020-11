Corpo de Tom Veiga, o Louro José, é velado em cerimonia para familiares e amigos

O corpo do ator Tom Veiga, intérprete do Louro José, foi velado na manhã desta terça-feira (3) em cerimônia restrita a familiares e amigos. Tom faleceu no último domingo (01), em decorrência de um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

O velório foi realizado das 08h00 às 11h00 no condomínio onde o ator morava, na Zona Oeste do Rio. Para evitar aglomeração, o velório foi dividido em grupos. A primeira parte aconteceu apenas para familiares, e depois o velório foi aberto para os amigos.

Entre os presentes, estiveram os repórteres Thalita Morete e Marcela Monteiro, a atriz Dani Bananinha e o chef Jimmy McManis

Agora, corpo do ator, que durante anos foi parceiro da apresentadora Ana Maria Braga, segue para São Paulo, onde será sepultado nesta quarta-feira (4).

Na segunda-feira, Ana Maria Braga homenageou o amigo em seu programa “Mais Você”.

Tom Veiga tinha 47 anos de idade, ela deixa esposa e uma filha..