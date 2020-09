Corrida de São Silvestre é adiada pela primeira vez em 95 anos

A tradicional corrida de São Silvestre, disputada sempre em 31 de dezembro, foi adiada pela primeira vez em 95 anos de história. A edição que seria em 2020, foi transferida para 11 de junho de 2021.

A decisão foi tomada em conjunto entre a comissão organizadora e a Secretaria Municipal da Casa Civil

“A Comissão Organizadora teve entendimentos com a Secretaria Municipal da Casa Civil. A decisão pela transferência leva em consideração a instabilidade do cenário atual, onde os decretos de quarentena estão sendo postergados, não havendo ainda uma definição de retorno das corridas de rua deste porte até o mês de dezembro”, disse a Yescom, empresa que faz a organização técnica do evento.

Com a decisão, a previsão é que o ano de 2021 conte com duas edições do evento: uma no dia 11 de julho e outra na tradicional data de 31 de dezembro.

A corrida de São Silveste existe desde 1925, e é disputada pelas ruas de São Paulo, com a presença de atletas amadores e profissionais.