Covas anuncia instalação de 2 mil leitos no Pacaembu e no Anhembi

Em anuncio junto com o governador de São Paulo nesta sexta-feira (20), o prefeito da capital paulista, Bruno Covas (PSDB), anunciou que irá instalar 2 mil leitos de baixa complexidade no Anhembi e no Pacaembu para atender pacientes com suspeita de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19).

A maior parte ficará no Complexo do Anhembi com 1.800 leitos. Já o estádio do Pacaembu irá abrigar 200 leitos.

Já o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, declarou: “Faremos grandes hospitais de campanha para abrigar as pessoas que ainda não estão agravadas nos nosso”, e complementa: “São iniciativas de um enorme impacto do ponto de vista de saúde pública”.

CEU receberão leitos de UTI

Além da medida anunciada hoje, na quinta-feira (19) prefeito Covas também tinha declarado que os 44 Centro Educacional Unificado (CEU) irão receber mais de 490 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A decisão serve para atender pacientes que tenham contraído Covid-19. A capital paulista possui atualmente 505 leitos de UTI na rede médica municipal.