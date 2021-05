Covas decide se licenciar do cargo por 30 dias e Ricardo Nunes assume a Prefeitura de SP

Em tratamento contra um câncer, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, de 40 anos, pretende se licenciar do cargo por 30 dias, dando lugar ao seu vice, Ricardo Nunes (MDB).

A informação foi confirmada pela assessoria do prefeito na tarde deste domingo (2). Como o pedido precisa passar pela aprovação da Câmara dos Vereadores, a previsão é que ele se licencie a partir de terça-feira (4).

Desde outubro de 2019, o prefeito está em tratamento contra um câncer na cárdia, órgão de transição entre estômago e esôfago, com metástase no fígado.

A última internação de Covas durou 12 dias. Na oportunidade, o atual prefeito passou por novos exames de rotina e descobriu o surgimento de novos pontos do câncer, que atingiram o fígado e os ossos. Devido a esse agravamento, ele precisou ficar internado. Bruno recebeu tratamento oncológico com um novo protocolo de quimioterapia em conjunto com imunoterapia.

Covas chegou a receber alimentação complementar por via intravenosa e apresentou acúmulo de líquidos ao redor do pulmão e no abdômen. Isso fez com que o tratamento fosse prolongado.