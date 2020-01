Covas sanciona lei que permite concessão de terminais de ônibus e equipamentos culturais

O prefeito Bruno Covas sancionou o projeto que permite a concessão de áreas públicas como terminais de ônibus, reservatórios municipais, pontes, viadutos e equipamentos culturais vinculados ao Complexo Theatro Municipal de São Paulo.

A concessão foi publicada em Diário Oficial nesta quarta-feira (08/01) dentro de uma lei tratava da concessão administrativa de uso à Associação dos Amigos do Museu Judaico no Estado de São Paulo de uma área pública localizada na Avenida Nove de Julho.

A lei ainda trás penalidades caso não haja cumprimento do modelo de concessão. O valor varia entre 0,1% a 0,3% conforme o uso irregular da área pública concedida. Caso a irregularidade não seja corrigida dentro de um prazo estipulado pela gestão municipal, poderá ocorrer a rescisão do contrato.

Segundo o texto, as empresas que irão administrar os espaços públicos poderão construir e explorar comercialmente edificações dentro da área municipal. Em relação aos equipamentos culturais, a concessão só será oferecida às organizações sociais que comprovarem o trabalho no setor há mais de cinco anos.

Em setembro de 2019 o prefeito havia sancionado o projeto privatizava 22 cemitérios municipais e os serviços de funerários. A concessão faz parte do pacote do Plano Municipal de Desestatização, que prevê a concessão de equipamentos públicos da cidade, entre eles o Pacaembu, Interlagos e Anhembi.

Privatização Anhembi

Em 2019, a Prefeitura colocou o complexo do Anhembi a leilão no mês de agosto, mas por falta de lances, a concessão acabou fracassando. De acordo com a gestão municipal, o principal responsável pelo fracasso foi o valor alto do lance mínimo, estabelecido em R$ 1.45 bilhão pelo TCM (Tribunal de Contas do Município).

Plano Municipal de Desestatização

O Plano Municipal de Desestatização possui 55 projetos de concessão, entre os principais estão:

Foto: Grasieli Souza – Terminal Vila Nova Cachoeirinha/SPTrans