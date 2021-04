Covas tem piora e é diagnosticado com líquido nos pulmões e no abdômen; prefeito de SP está internado para tratar câncer

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), apresentou uma piora no quadro de saúde e foi diagnosticado com líquido nos pulmões e no abdômen.

A presença do líquido ocorreu por conta de uma inflamação provocada pelo câncer que ele enfrenta na região da cárdia, localizada na transição entre o estômago e o esôfago, com metástase em outras áreas do corpo.

A informação foi dada na tarde desta quarta-feira (21) em coletiva de imprensa da equipe médica que assiste o prefeito.

Covas foi internado na última quinta-feira (15) para a realização de exames de controle, que descobriram novos focos de tumores nos ossos e no fígado.

De acordo com os médicos, o prefeito poderia receber alta e continuar com o tratamento oncológico, mas na sexta-feira (16) foi constatada a presença do líquido no abdômen e nos dois pulmões, e um tratamento com drenos foi iniciado no dia seguinte.

O prefeito também começou a receber alimentação parenteral (por meio de uma sonda) durante as madrugadas para auxiliar no ganho de peso. De acordo com a equipe médica, ele emagreceu um pouco, mas a complementação visa especialmente prepará-lo para o novo tratamento.

Ainda de acordo com a equipe médica, Bruno Covas responde bem ao tratamento e permanecerá despachando do hospital.

Em boletim médico publicado na sexta, os médicos haviam anunciado que o prefeito teria alta no início da semana. No entanto, em comunicado divulgado na terça-feira (20), a equipe médica declarou que “ainda não há previsão de alta hospitalar”.