Covid-19: Anvisa libera produção de ventilador pulmonar desenvolvido pela USP

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou, em 13 de agosto, a produção e comercialização do ventilador pulmonar desenvolvido pela Universidade de São Paulo (USP). O aparelho pode ser produzido em até duas horas e é 15 vezes mais barato que os disponíveis no mercado atualmente.

Em março, um grupo da Escola Politécnica (Poli) da USP formado por engenheiros biomédicos, mecânicos, mecatrônicos, eletrônicos e de produção, se reuniu para desenvolver o respirador de uso emergencial.

Em abril, o aparelho foi testado em animais. Depois, foram realizados testes em humanos.

“Conseguir viabilizar um produto inovador do zero, em poucos meses, é um feito notável para os padrões brasileiros. Apesar dos avanços, nós, como nação, temos que melhorar nossos processos de inovação para sermos mais competitivos internacionalmente”, disse o professor Marcelo Zuffo, um dos coordenadores do estudo.

Após a liberação da Anvisa, começará a produção de mais mil unidades do respirador em parceria com Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTM-SP). Eles serão doados para cidades brasileiras com alta demanda do equipamento.