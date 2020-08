Covid-19: CSA tem 18 atletas infectados e jogo contra Chape é adiado

O clube alagoano CSA informou que 18 atletas de seu elenco testaram positivo para Covid-19. Por conta disso, o duelo contra a Chapeconse, pela série B do Campeonato Brasileiro, foi adiado pela CBF; o jogo, que aconteceria na próxima quarta-feira (12), ainda não tem nova data para acontecer.

No sábado (8), o CSA já havia divulgado que nove de seus jogadores estavam infectados. Hoje (11), o clube emitiu nota revelando mais nove casos, totalizando assim dezoito resultados positivos para Covid no elenco.

Rafael Tenório, presidente do clube, afirmou que todos estão assintomáticos. O time alagoano alegou que não tem jogadores suficientes para substituir os infectados.

Em nota, a Chapeconse afirmou que “expressa apoio ao CSA e reitera o desejo de rápida recuperação de todos os contaminados”

No último domingo (9), a partida entre Goiás e São Paulo, pela série A, também foi adiada após os exames mostrarem que 10 jogadores do time goiano estavam com o novo coronavírus. A equipe paulista chegou a entrar em campo, mas teve que voltar para os vestiários.

Após o cancelamento da partida, o meio-campista do São Paulo, Daniel Alves, usou as redes sociais para criticar os protocolos do Goiás e da CBF.

Nota oficial assinada pelo Departamento Médico do CSA:

O Centro Sportivo Alagoano informa que mais 9 atletas tiveram diagnostico positivo para Covid-19 nos testes promovidos pela Confederação Brasileira de Futebol, realizados na manhã de domingo, 09/08.

Tendo em vista que outros 9 atletas já estavam positivados, na testagem realizada pela CBF após a partida contra o CRB, na última quarta-feira, dia 05/08. Os resultados emitidos hoje inviabilizam a realização da partida contra a Chapecoense marcada para amanhã, quarta-feira (12/08).

Lembrando que todos os positivados estão clinicamente bem e sendo acompanhados pelo Departamento Médico do CSA.