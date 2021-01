Covid-19: estado de SP entrará na fase vermelha todos os dias às 20h

O governo de São Paulo decidiu que, a partir desta sexta-feira (22), a fase vermelha das restrições do plano de combate ao coronavírus vale para todas as cidades paulistas a partir das 20h, todos os dias da semana.

A gestão estadual também decidiu que nos fins de semana e feriados, a medida valerá durante o dia e a noite.

Bares, restaurantes e comércios não essenciais como shopping centers e salões de beleza, estão proibidos de funcionar até a manhã seguinte.

A decisão do governo de São Paulo se deve ao aumento considerável no número de infecções e mortes pelo novo coronavírus no estado mais populoso do país.

Somente em 2021, o aumento de casos foi de 42% em comparação com o mesmo período de dezembro passado.

Ao todo, São Paulo registrou desde o começo da pandemia no estado, em fevereiro de 2020, 1,66 milhão de casos e 50,6 mil mortes.

O diagnóstico do Centro de Contingência do Coronavírus, painel de 20 especialistas e autoridades de saúde que lida com decisões práticas acerca da pandemia no estado, é de que é preciso coibir principalmente as aglomerações em bares, restaurantes e festas.

Eventos também ficam proibidos enquanto a medida restritiva do governo paulista estiver em vigor.

A taxa de ocupação de UTI’s no estão de São Paulo Saltou de 61,8% para 70,8% desde o começo do mês até o dia 22 de janeiro.