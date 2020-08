Covid-19: Hong Kong confirma primeiro caso de reinfecção no mundo

Cientistas da Universidade de Hong Kong confirmaram o primeiro caso de reinfecção pelo novo coronavírus no mundo. Um homem recebeu alta após ser curado do vírus em abril, mas, no início de agosto, testou positivo novamente.

“Um paciente aparentemente saudável e jovem teve um segundo caso de infecção pela Covid-19 diagnosticado 4 meses e meio depois do primeiro episódio”, revelaram em um comunicado nesta segunda-feira (24).

O paciente que foi contaminado pela segunda vez é um homem de 33 anos, que teve apenas sintomas leves na primeira infecção, e nenhum sintoma na segunda.

“Nossos resultados provam que a segunda infecção é causada por um novo vírus, que ele adquiriu recentemente, em vez de uma disseminação viral prolongada”, afirmou microbiologista clínico Kelvin Kai-Wang To.

De acordo com os pesquisadores de Hong Kong, a segunda versão do vírus é mais próxima à que circulou na Europa. Eles testaram o código genético e descobriram que o vírus da segunda infecção pertencia a uma linhagem diferente da primeira