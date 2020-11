Covid-19: internações crescem 17% em SP

A Secretaria de Saúde de São Paulo informou que as internações por Covid-19 no estado voltaram a crescer na última semana. Segundo dados oficiais, houve um aumento de 17% nas internações entre os dias 15 e 21 de novembro, após aumento de 18% na semana anterior, de 8 a 14 de novembro.

No último domingo (22), a média móvel de novas internações devido ao novo coronavírus no estado de São Paulo atingiu a marca 1.205 hospitalizações por dia. O número é o maior desde o dia 10 de outubro

Analisando apenas a grande São Paulo, os indicadores mostram que a média móvel atual é a maior desde o dia 6 de setembro. Foram 727 internações de pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19 por dia na região metropolitana

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico do governo estadual, Patrícia Ellen, esses números ainda não mostram a chegada de uma eventual segunda onda de infecções.

“O dado de internação, que é confiável, que é o dado do estado, nós tivemos na semana passada um aumento de 18% nas internações, agora de 17%, muito longe do número de segunda onda. Então com os dados não há segunda onda nesse momento, mas há, sim, uma preocupação, uma necessidade de acompanhamento”, disse.

Na semana passada, o governo de São Paulo admitiu que o estado vive um aumento nas internações de casos suspeitos e confirmados da doença.