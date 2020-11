Covid-19: Participação de jovens no total de casos de em SP cresce 25,7%

A participação de jovens no total de casos de Covid-19 no estado São Paulo cresceu 25,7%. No início de junho, jovens de 20 a 29 anos eram responsáveis por 13,6% dos contaminados. Em 20 de novembro, este índice subiu para 17,1%.

Esta faixa etária é a terceira com o maior número de casos do novo coronavírus, ficando atrás de pessoas de 30 a 39 anos (23,6%) e 40 a 49 anos (20,5%). Juntas, as três representam mais de 60% dos infectados.

Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde

O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, João Gabbardo, disse que os jovens podem estar colaborando para a disseminação da doença e o aumento de internações nos hospitais.

“O jovem tem uma tendência a achar que com ele nunca vai acontecer nada, ele não vai ficar doente, ele não vai morrer, ele não enxerga a morte no seu horizonte. Mas ele tem que entender que tem contato com outras pessoas, e que essas pessoas correm risco de ter uma doença de uma forma mais grave, muitas vezes tendo de ir para o hospital, leitos de UTI, e até eventualmente a óbito, disse em entrevista ao site G1.

Mesmo em casos assintomáticos, os jovens podem levar o vírus para casa e contaminar pessoas de maior risco, como pais e avós.