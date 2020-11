Covid-19: primeiro lote da vacina chinesa chega ao Brasil

Um avião vindo da China com o primeiro lote de doses prontas da vacina CoronaVac chegou na manhã desta quinta-feira (19) ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, e o secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchtey, acompanharam a chegada do lote, que contém 120 mil doses.

O imunizante é testado em estudo em estágio avançado de Fase 3 no Brasil pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

De acordo com o governo de São Paulo, as doses que chegaram hoje o Brasil parte de um lote de 6 milhões previsto para chegar até o final de dezembro.

Ainda neste mês, o Butantan espera receber 600 litros de matéria-prima da Sinovac para iniciar a produção local da vacina.

Ainda durante a madrugada, o diretor-geral do Instituto Butantan, Dimas Covas, comemorou a chegada da vacina.

“Ficamos, portanto, só no aguardo do registro da Anvisa. É a primeira vacina que aporta em solo nacional. Isso é importante: o Brasil já tem a sua vacina, que vai estar aguardando os trâmites junto à Anvisa e junto ao Ministério da Saúde para poder iniciar o programa de vacinação. E esperamos que comece aí em meados de janeiro no máximo até fevereiro e aguardamos as definições do Ministério da Saúde”, disse Dimas Covas ao Jornal da Globo.

Para ser aplicada na população, a vacina ainda precisa ser autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o que só poderá ocorrer após a conclusão da fase de testes.