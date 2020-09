Covid-19: primeiro lote da vacina russa é liberado para a população

O Ministério da Saúde da Rússia anunciou nesta terça-feira (08) que o primeiro lote na vacina Sputnik V foi liberado para o público em geral.

A vacina russa, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya de Epidemiologia e Microbiologia, passou nos testes de qualidade e foi liberada para a população civil.

O Centro Nacional de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia Gamalyea também revelou que a vacina terá também uma versão mais leve para as crianças.

“As crianças têm massa corporal diferente. Naturalmente, uma criança com peso de 20 quilos definitivamente precisa de uma dose menor do que um adulto com peso de 50, 60 ou 70 quilos”, disse o cientistas Aleksandr Butenko em entrevista à agência de notícias Tass.

A documentação para obter a permissão do Ministério da Saúde da Rússia para estudar essa vacina em crianças ainda não está finalizada, mas o processo está em andamento.

No Brasil, o governo do Paraná firmou uma parceria para desenvolver a vacina Sputnik V.