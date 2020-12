Covid-19: SP confirma 1º caso de reinfecção no estado

O governo de São Paulo confirmou nesta quarta-feira (16) o primeiro caso de reinfecção por coronavírus no estado. A paciente é uma mulher de 41 anos, que mora em Fernandópolis, região de São José do Rio Preto.

Ela desenvolveu a doença pela primeira vez no mês junho, com resultado positivo em exame laboratorial, e teve uma nova detecção em novembro,

“O caso apresentou todos os critérios estabelecidos em nota técnica do Ministério da Saúde para confirmação de reinfecção”, diz o governo do estado.

O Laboratório Estratégico do Instituto Central fez o sequenciamento do genoma completo e identificou que se tratam de duas linhagens distintas do vírus, o que pode justificar a reinfecção.

Uma linhagem foi constatada exclusivamente no Brasil, e a outra já identificada tanto no Brasil quanto nos EUA, Reino Unido, Austrália e Chile.

Na cidade de São Paulo, o Hospital das Clínicas tem casos suspeitos de reinfecção, e já separou leitos para tratar esses possíveis pacientes.

O primeiro caso de reinfecção no Brasil foi confirmado no último dia 9 pelo Ministério da Saúde em uma médica de 37 anos.