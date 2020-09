Covid-19: testes da vacina de Oxford são retomados hoje no Brasil

Após seis dias de suspensão em todo o mundo, os testes da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório sueco AstraZeneca, serão retomados hoje no Brasil. Em outros países, a pesquisa foi retomada no último sábado (12).

“Os ensaios clínicos da vacina contra o coronavírus serão reiniciados no Brasil na próxima segunda-feira (14), após a confirmação emitida pela Anvisa no dia 12/09, de que é seguro o recomeço”, avisou o laboratório

A testagem da vacina foi suspensa na última terça (8), após uma pessoa que participa do estudo apresentar um quadro de saúde que poderia estar relacionado com a vacina, mas os cientistas afirmaram que não encontraram relação entre os sintomas e a vacina.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) confirmou a retomada dos testes no Brasil. “Após avaliar os dados do evento adverso, sua causalidade e o conjunto de dados de segurança gerados no estudo, a Anvisa concluiu que a relação benefício/risco se mantém favorável e, por isso, o estudo poderá ser retomado”.