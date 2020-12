Covid-19: USP começa a fazer teste por saliva para moradores de São Paulo

A Universidade de São Paulo (USP) começa a oferecer a partir desta terça-feira (01) um exame capaz de diagnosticar o contágio do novo coronavírus por meio da saliva.

Esse teste poderá ser feito inicialmente por moradores da cidade de São Paulo pelo valor de R$ 90 (para quem for até a universidade para a coleta). Há também a opção de fazer a autocoleta e enviar a amostra para análise por um serviço de retirada e entrega. Neste segundo modo, o exame sai por R$ 150.

Quem tiver interesse em solicitar o exame, precisa fazer um cadastro no site do Centro de Pesquisas e Genoma Humano e Células-Tronco (CEGH), um centro de pesquisa financiado pela FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo).

O método da amostra pela saliva é uma alternativa ao exame de RT-PCR tradicional, considerado o padrão-ouro para detectar o novo coronavírus durante a fase aguda da infecção.

O teste foi homologado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Antes de ser disponibilizado para o publico, foi realizado um teste com mais de mil pessoas para aprovar a utilização. O trabalho teve apoio da Fapesp e da empresa JBS.