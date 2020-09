Covid-19: Vacina chinesa desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan se mostra segura em teste

O Governo de São Paulo apresentou um estudo que mostra que 94,7% dos mais de 50 mil voluntários que tomaram a vacina CoronaVac, na China, não apresentaram nenhum efeito adverso.

“Os resultados dos estudos clínicos realizados na China mostraram um baixo índice de apenas 5.3 de efeitos adversos e de baixa gravidade. A maioria destes casos apresentou apenas do no local da aplicação da vacina. Efeitos adversos de baixa gravidade para uma minoria de pessoas sã comuns em vacinas amplamente utilizadas. A vacina da gripe, por exemplo, produzida aqui pelo Instituto Butantan em São Paulo para todos os brasileiros apresenta efeitos adversos pouco nocivos, como dor no local da aplicação e não mais do que 10% dessas pessoas da totalidade que são vacinados apresentam alguma reação dessa natureza”, disse o governador João Doria (PSDB) nesta quarta-feira (23).

Segundo o estudo apresentado pelo governo de SP, a imunização apresentou 97% de eficácia entre idosos e crianças.

No Brasil, quase 6 mil voluntários já foram testados na fase 3 do estudo. A vacina é desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan

Doria disse ainda que o estado de São Paulo receberá primeiras 5 milhões de doses da vacina para Covid-19 em outubro