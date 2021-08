CPTM abre venda de ingressos do Expresso Turístico para Paranapiacaba em 8 de agosto

Todos os passageiros com viagens pendentes foram contatados e houve vagas remanescentes para o domingo. As vendas, entretanto, são apenas para esta primeira viagem. Para outros finais de semana as vendas continuam suspensas, com a prioridade para os passageiros que já haviam adquirido ingressos antes do início da quarentena, em março de 2020.

Os cerca de cem ingressos disponíveis serão vendidos presencialmente na Estação Luz, que atende as Linhas 7-Rubi e 11-Coral, de terça a sábado das 9h às 18h e no domingo a partir das 7h, no guichê específico do serviço.

Para saber os valores das tarifas, acesse aqui.

Os dias 22 de agosto e 5 e 19 de setembro de 2021 serão reservados apenas às pessoas que compraram o bilhete antes da pandemia e não solicitaram reembolso. A CPTM prevê que serão necessárias 13 viagens para atender as cerca de 1.350 pessoas que ainda possuem passagens válidas, o que significa que precisarão ser feitas viagens adicionais, além das quatro já previstas.

Para que a viagem seja remarcada, a CPTM está entrando em contato com todos os passageiros com viagens pendentes. Esse contato respeitará a ordem da viagem inicialmente comprada – por exemplo, as pessoas que tinham viagem marcadas para 15 de março, data da primeira viagem para Paranapiacaba suspensa, serão os primeiros as serem contatados, e assim sucessivamente.

Caso não seja possível aceitar a viagem nas datas propostas pela companhia, a passagem não perderá a validade e o passageiro, se quiser, ainda poderá pedir o reembolso. Não será necessário realizar nenhuma troca de passagens: o mesmo bilhete já adquirido deverá ser apresentado na data da nova viagem.

Para os passageiros com viagens que foram suspensas por conta da pandemia, a CPTM disponibiliza seus canais de relacionamento com o passageiro para esclarecer dúvidas:

Site: https://www.cptm.sp.gov.br/Pages/atendimento.aspx

E-mail: passageiro@cptm.sp.gov.br

Central de Relacionamento: 0800 055 0121

WhatsApp: (11) 9 9767 7030

É necessário que no ato do contato seja informado o nome da pessoa que adquiriu a(s) passagem(ns), a data original da viagem e o(s) número(s) do(s) bilhete(s). O prazo de resposta será de cinco dias úteis.

Ainda em 2021, a CPTM pretende realizar duas viagens para Jundiaí com o objetivo de atender as cerca de 150 pessoas com viagens pendentes, por conta da pandemia. Já para Mogi das Cruzes, não havia passagens pendentes.

Sobre o Expresso Turístico

Desde 2009, a CPTM colocou em atividade o Expresso Turístico, passeios de trem que saem da Estação Luz, no centro de São Paulo, com destino à Jundiaí, Paranapiacaba e Mogi das Cruzes. O passeio do Expresso Turístico é feito em uma locomotiva a diesel, modelo Alco RS-3 de 1952, que conduz dois carros de passageiros, de aço inoxidável, fabricados no Brasil pela Budd – Mafersa nos anos 60 e que foram cedidos pela ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária).

Durante a viagem, o turista aprecia a paisagem e conhece um pouco da história.

O embarque é realizado às 8h30 da plataforma 4 da Estação Luz e o retorno das cidades visitadas, às 16h30. São 172 poltronas para acomodar confortavelmente os turistas, além de espaço reservado para cadeira de rodas (com cinto de segurança e ancoragem da cadeira).

Durante a pandemia da Covid-19, o Expresso Turístico teve suas atividades suspensas.

Serviço