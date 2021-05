Cresan Vila Maria é novo ponto drive-thru de vacinação contra a covid-19

A Prefeitura de São Paulo iniciou nesta quinta-feira (06/05) uma nova etapa de vacinação no sistema drive-tru, ampliando essa oferta para 28 locais, entre eles, o Cresan Vila Maria, na Zona Norte. Neste primeiro dia, a secretária municipal de Desenvolvimento Econômicos Trabalho e Turismo, Aline Cardoso, acompanhou o prefeito em exercício, Ricardo Nunes e o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido em visita ao local.

A operação acontecerá até sábado (8), das 8h às 17h e atenderá as pessoas que vão tomar a primeira dose com idade entre 60 e 62 anos. Durante o período em que o drive-thru estiver ativo, haverá recebimento de doações da campanha Vacina Contra a Fome, que serão encaminhadas diretamente para o Banco de Alimentos, que funciona dentro do Cresan Vila Maria. No mês de abril, foram arrecadadas 16 toneladas de alimentos neste sistema em toda a cidade.

Uma das pessoas que aguardava sua vez na fila de carros, que já se formava no entorno do local, era Edson Taneki que levou suas doações. “É uma satisfação. Estão nos ajudando com essa vacina e estamos retribuindo”, afirma.

O prefeito em exercício, Ricardo Nunes, destacou que a saúde e a segurança alimentar e nutricional são temas importantes e prioritários para a gestão do prefeito Bruno Covas. “Neste aspecto, o Banco de Alimentos é um local simbólico para demonstrar que a Prefeitura está cuidando das pessoas que mais precisam”, completa.

Sobre o Banco de Alimentos

O Banco de Alimentos é um programa que coleta e distribui insumos para a população em situação de vulnerabilidade por meio de 410 entidades credenciadas, chegando a cerca de 280 mil pessoas.

Em abril, foram registradas 69 toneladas em doações, somando os itens da campanha e doações dos supermercados Atacadão, Carrefour e Sonda, da Casa Bauducco, da Associação Brasileira da Indústria do Trigo – Abitrigo, por meio da Correcta Indústria e Anaconda, das empresas Nestlé e Dr.Oetker, Cooperapas (Cooperativa de Produção Orgânica da Cidade de São Paulo) e pessoas físicas. Ao todo, neste ano, já foram doadas 800 toneladas de alimentos, o que representa 25% do volume de 3 mil toneladas doadas desde o início da pandemia da covid-19, em março de 2020.

“A pandemia impôs um grande desafio para a luta contra a insegurança alimentar. Estruturamos a equipe do Cresan, incluímos pessoas do Programa Operação Trabalho(POT) para atuar no local e estamos sempre em contato com as entidades credenciadas para distribuir o alimento de excelente qualidade que recebemos de tantos doadores”, explica a secretária Aline Cardoso. “Nossa operação é bem-sucedida porque contamos com o apoio do prefeito Bruno Covas e doadores comprometidos em ajudar quem mais precisa”, completa.

Serviço:

Campanha de Vacinação contra a covid-19

Postos volantes e UBS com sistema drive-thru

Atendimento: das 8h às 17h.

Programa Municipal Banco de Alimentos

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Endereço: Cresan Vila Maria. Rua Sobral Junior, N°264 – Vila Maria Alta. São Paulo/SP.

Telefone (11) 2207-8770.