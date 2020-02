Crianças da periferia de SP têm 23 vezes mais chances de morrer

De acordo com dados divulgados na quarta-feira (12/02) pela Rede Nossa São Paulo, as crianças que vivem nas periferias da capital paulista têm 23 vezes mais chances de morrer antes de completar um ano de idade.

A pesquisa reúne 26 indicadores municipais que apresentam índices de 96 distritos de São Paulo sobre temas fundamentais para o bem-estar e qualidade de vida de crianças de zero a seis anos de idade.

O relatório revelou que 53 dos 96 distritos da capital paulista apresentam uma média superior à 10 mortes a cada mil nascimentos, índice que a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera um nível “aceitável”.

Na zona norte, o bairro onde mais ocorre fatalidades é Jaçanã, registrando uma média de 14,6 a cada mil nascimentos. Por outro lado, Tucuruvi é o distrito da região norte melhor avaliado, com apenas 5.

“As crianças da cidade de São Paulo não moram numa cidade que, de fato é acolhedora”, revela Carlos Alberto de Souza Junior, presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Além disso, Carlos acredita que a desigualdade social na capital paulista é fruto de uma vontade dos governantes: “desigualdade entre regiões e classes socioeconômicas é um problema histórico e que cada vez mais tem se tornado uma vontade pública, [que é] a manutenção da desigualdade”.

Um dos fatores que presidente do CMDCA aponta como resultado da mortalidade infantil nas periferias é a falta de discussão sobre os direitos da criança, segundo ele, o prefeito tem que levar em conta: “não só as creches, mas vários direitos, principalmente ações de prevenção no combate a violência, combate a exploração do trabalho infantil e da violência sexual”.

Carlos também revela que os bairros periféricos são carentes de programas básicos: “eu vivo na periferia e sei como é o acesso aos direitos fundamentais básicos”. No entanto, ele lamenta que a gestão municipal “está mais preocupada em investir em obra para ‘tapar buraco’ em ano eleitoral”.

O relatório também mostrou que de 2016 a 2018, houve uma redução de apenas 3% na média de mortalidade infantil na capital paulista, caindo de 11,3% a 11%. O índice é superior a média de 2015, que apresentava 10,84, no entanto, nas últimas três pesquisas a média continua sendo superior ao recomendável pela OMS.

Assim como foi mostrado no Mapa da Desigualdade de 2019, as crianças podem demorar até 260 dias para conseguir uma vaga em creche. Dois distritos da zona norte figuram entre os 10 piores, são eles Tremembé e Jaçanã.

Tremembé aparece em sexto lugar dos piores distritos da capital paulista, no qual as crianças esperam uma média de até 213 dias, cerca de sete meses, para conseguir uma vaga em creche. Já Jaçanã a espera é um pouco menor, 184 dias, cerca de seis meses, resultado que deixou com o nono pior desempenho da cidade.

Além disso, vale mencionar que Tremembé está entre os distritos com maior número de crianças aguardando vaga, no mês de dezembro de 2019 haviam 573 pequenos aguardando oportunidade para ingressar na educação infantil. Segundo o relatório, de 100 pessoas que se matriculam, 85 conseguem vaga.

Fila de espera em creche

Em janeiro deste ano a Prefeitura divulgou que a fila de espera de uma vaga em creche diminuiu 50,9% entre os anos de 2018 e 2019. Apesar da redução, ainda há 9.670 crianças aguardando vagas. A gestão destacou que do último trimestre de 2016 até dezembro de 2019, foram criadas 66,2 mil vagas, um aumento de matrículas de 23%. Atualmente a cidade conta com 350.460 crianças matriculadas em creches e Centros de Educação Infantil (CEIs).

Mortalidade Materna

Segundo o Mapa da Desigualdade de 2019, também da Rede Nossa São Paulo, Jaçanã está entre os 10 distritos com mais casos de mortalidade materna de São Paulo. Esse problema acaba não sendo uma novidade, pois em 2018 a região figurava em terceiro lugar dos distritos da capital paulista onde mais ocorria essa fatalidade.

No Mapa de 2018, Jaçanã registrava 25,25 fatalidades a cada 10 mil habitantes, já no ano passado houve uma redução para 16,26, significando uma queda de 36%.

O que diz a Prefeitura?

Entramos em contato por e-mail com a Prefeitura, mas até o momento não recebemos uma resposta. Caso a gestão municipal responda, iremos atualizar a matéria.

Foto: Esi Grünhagen/Pixabay