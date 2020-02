Crianças da periferia tem 85 vezes mais risco de serem violentadas sexualmente

Uma pesquisa apresentada no dia 12 de fevereiro, quarta-feira, revelou que as crianças moradoras de periferias têm 85 vezes mais risco de serem violentadas sexualmente do que as nascidas em bairros nobres. O levantamento foi feito pela Rede Nossa São Paulo em parceria com a Fundação Bernard van Leer.

A Vila Guilherme é o distrito com mais registros de casos de violência sexual na zona norte e o oitavo em toda a cidade de São Paulo, segundo o relatório são 8,9 casos a cada 10 mil crianças de zero a cinco anos. O único distrito da zona norte que não apresentou casos de violência contra criança foi Tucuruvi.

Segundo o relatório, a grande maioria das vítimas de violência sexual são do sexo feminino, contabilizando 83,2% de todos os casos. Além disso, foi mostrado uma predominância aos casos de estupro e com maior parte deles praticados por um amigo ou conhecido da família em seguida por pais e padastros.

A pesquisa “Mapa da Desigualdade Primeira Infância” reúne 26 indicadores municipais que apresentam índices de 96 distritos de São Paulo sobre temas fundamentais para o bem-estar e qualidade de vida de crianças de zero a seis anos de idade.

Para a ​Roselane Matos de Oliveira, coordenadora de Projetos do CEDECA Interlagos, a violência sexual acontece com crianças de qualquer classe social, no entanto as que moram nas periferias estão “mais expostas, visto à vulnerabilidade devido à ausência e ineficácia de políticas públicas voltadas à proteção e a garantia de direitos”.

Uma preocupação que Roselane aponta que, ” na maioria das vezes”, a violência sexual ocorre quando os pais estão ausente, pois precisam trabalhar “muitas dessas crianças permanecem ociosas, em situação de risco e vulnerável, a mercê dessas violências”.

Segundo a assistente social e especialista em Gênero e Diversidade, Ivanise Helena dos Santos, esse resultado negativo pode ser explicado por uma série de fatores, alguns deles são: demora na averiguação das notificações; baixa qualificação da estrutura física e recursos humanos de atenção às vítimas de violência; condições desfavoráveis de trabalho dos profissionais que estão na execução do atendimento à situações de violência e abuso sexual; e entre outros.

No entanto, a assistente social também destacou que a melhor forma de combater essa violência seja fortalecer o trabalho em rede dos serviços de segurança, sociais, educacionais, e culturais à criança e ao adolescente nos territórios.

Aumento de casos

O Mapa da Desigualdade Primeira Infância mostrou que de 2016 a 2018 houve um aumento de 49% na média de violência sexual contra crianças em São Paulo.

Campanha contra o abuso e exploração sexual infantil

Todos os anos, agentes públicos e militantes da área da infância promovem ações de combate contra a violência sexual de crianças e adolescentes no dia 18 de maio, no qual é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data foi escolhida por conta do “Caso Araceli”, uma criança moradora de Vitória, Espírito Santo, que foi raptada, estuprada e morta por jovens neste mesmo dia em 1973.

Mortalidade Materna

Segundo o Mapa da Desigualdade de 2019, também da Rede Nossa São Paulo, Jaçanã está entre os 10 distritos com mais casos de mortalidade materna de São Paulo. Esse problema acaba não sendo uma novidade, pois em 2018 a região figurava em terceiro lugar dos distritos da capital paulista onde mais ocorria essa fatalidade.

No Mapa de 2018, Jaçanã registrava 25,25 fatalidades a cada 10 mil habitantes, já no ano passado houve uma redução para 16,26, significando uma queda de 36%.

E a Prefeitura?

A Prefeitura possui 24 serviços de Proteção Social à Criança e Adolescente Vítimas de violência, abuso e exploração sexual, que dispõem de mais de duas mil vagas no total.

No ano de 2019, em média, 2.057 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos foram atendidos mensalmente nos serviços. A predominância do atendimento foi do sexo feminino, sendo 62% do total. Entre os motivos de atendimento, 37% foram por abuso e exploração sexual, 27% por violência psicológica, 20% por violência física e 16% por negligência. Todos passam por atendimento individual e atividades, inclusive familiares e em alguns casos, agressores, que visam à proteção das vitimas e encerramento do ciclo de violência.