Crianças são apadrinhadas em Natal Solidário da Acadêmicos do Tucuruvi

Na tarde do último domingo (20) em mais uma ação social da Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi, que contou com a coordenação da equipe do Departamento Social, juntamente com o apoio dos demais setores da agremiação da Cantareira, foi realizado a edição 2020 do Natal Solidário. O evento promovido pela agremiação do grupo especial do carnaval de São Paulo, apadrinhou exatas 100 crianças da comunidade, as quais foram cadastradas com prévia antecedência, com idades que variavam desde um bebê com apenas dois meses, até uma pré-adolescente de 12 anos de idade.

Cada criança recebeu um kit contendo uma roupa, um brinquedo e uma sacola com uma saborosa marmitex repleta de salgados, além de outra contendo vários doces e um refrigerante pequeno.

Tendo como preocupação em primeiro lugar a proteção à saúde e o bem estar de todos os seus componentes, a ação social atendeu todas as ordens exigidas pela OMS – Organização Mundial de Saúde, onde só entrava uma família por vez dentro da quadra para a retirada dos presentes, e os responsáveis pelas crianças deveriam estar obrigatoriamente utilizando máscara, além de todos terem sido orientados que os pacotes só poderiam ser abertos em suas residências, evitando assim qualquer tipo de aglomeração.

Apesar de muitos não saberem, uma escola de samba vai além de apenas festas, ensaios e desfiles. No decorrer do ano praticamente quase todas as agremiações realizam os mais variados eventos sociais, que normalmente atendem integrantes de suas respectivas comunidades, assim como famílias ao redor de suas quadras.

Durante todo o período de pandemia, nossa agremiação também esteve arrecadando produtos alimentícios não perecíveis, assim como também material de higiene e limpeza, onde foram montado centenas de cestas básicas, distribuídas a famílias de integrantes de nossa agremiação que se viram em situações emergenciais devido ao grande número de desemprego que foi gerado, assim como outras famílias vulneráveis ao redor de nossa quadra na zona norte.

Vale lembrar que nos primeiros meses da pandemia, a agremiação sempre atenta em ajudar o próximo e sua comunidade, viu na dificuldade que estava sendo em localizar a compra de máscaras descartáveis pela falta do produto no mercado e muitas vezes até pela falta de condições financeira, já que muitas famílias carentes estão sem trabalhar ou sem renda alguma, e resolveu produzir máscaras com as sobras dos tecidos e também dos TNT que foram comprados para a criação das fantasias do Carnaval 2020, onde foram distribuídas para a comunidade e até para hospitais.

Ainda neste período, a Acadêmicos do Tucuruvi realizou uma ação social, onde reuniu alguns voluntários que estiveram pessoalmente visitando algumas famílias dos bairros ao redor de nossa quadra, e foi doado 100 unidades de cobertores, assim como um Kit contendo álcool em gel e produtos de higiene pessoal.

A agremiação que é Presidida pelo Sr.Jamil, no último carnaval, realizado em fevereiro deste ano, foi a vice-campeã do grupo de acesso, onde prestou uma grande homenagem ao saudoso humorista Chico Anysio, através do enredo “Faces de Anysio, o eterno Chico. Sorrir é… e sempre será o melhor remédio”. retornando a elite do carnaval paulistano.

Já para o ‘próximo carnaval’, a Acadêmicos do Tucuruvi levará para o Sambódromo do Anhembi, o enredo de título “Carnavais… De lá para cá o que mudou? Daqui para lá o que será”, desenvolvido pela dupla de carnavalescos, Dione Leite e Fernando Dias, onde irão falar sobre o carnaval do passado, o que está acontecendo com o carnaval atual e o que eles querem para o futuro do carnaval.