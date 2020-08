CTN promete fazer o visitante ir ao safari sem sair do carro

Mesmo com a pandemia do coronavírus (Covid-19), o espetáculo musical “Zoo Expirience” chega a zona norte. O evento acontece no estacionamento do Centro de Tradições Nordestinas (CTN) nos dias 21, a 23 de agosto.

A apresentação acontece em formato de drive-in, no qual o público não pode sair do carro. A medida tem o objetivo de evitar aglomeração para não disseminar o vírus pela cidade. Eventos neste mesmo formato têm se popularizado pelo mundo.

Ao todo, serão três dias de espetáculo, sendo que cada dia, exceto sexta-feira (21), terão duas sessões de apresentação. O valor do 1º lote do ingressos por veículo é a partir de R$100,00+ taxas, para comprar, clique aqui.

O musical convida o público a embarcar nos encantos das savanas africanas, com uma experiência inesquecível de ver os animais da selva. Ao todo 15 atores, bailarinos e circenses dão vida a leões, elefantes, zebras, girafas e outros bichos. O “Zoo Experience” é rico em detalhes e com figurinos de grande impacto visual.

Segundo o CTN, todas as medidas de segurança para eventos drive-in foram tomadas. São 108 vagas por sessão, com distanciamento de 2m entre os carros. São permitidas até 4 pessoas por veículo, sendo autorizada saída apenas para ir ao banheiro.

Espetáculo drive-in Zoo Experience

Local: CTN (Centro de Tradições Nordestinas) – Rua Jacofer, 615 – bairro do Limão

Quando:

21 de agosto ás 21h

22 de agosto às 18h; e às 20h

23 de agosto às 18h e às 20h

Valor: 1º lote – Ingressos por veículo a partir de R$100,00+ taxas)

Vendas: www.ticket360.com.br

Indicação: Livre

Foto: Divulgação