CTN promove Festival de Comidas Juninas e Live de São João com música e gastronomia

Entre os dias 12 e 27 de junho, sempre aos finais de semana, o CTN realiza o Festival de Comidas Juninas, das 11h às 20h. Respeitando o Plano São Paulo, o tradicional evento “São João de Nóis Tudim” não será realizado como de costume este ano.

Para matar a saudade, a Quero Alimentos apresenta uma live especial e recheada de atrações que será transmitida na sexta-feira, dia 25/06, a partir das 20h na página do Facebook do CTN.

Festival de Comidas Juninas

O festejo presencial segue todos os protocolos contra aglomerações, funcionando com apenas 40% da capacidade. O forró é garantido durante os 6 dias para o público aproveitar o principal, que são as gostosuras desse período tão esperado. A casa abre a partir das 11h e fica aberta ao público até às 20h.

Canjica, curau, cuscuz, pamonha, bolo de milho e outras delícias com o sabor desse rico ingrediente. Doces também como maçã do amor, pé de moleque, cocada e doce de abóbora com coco.

Para beber, quentão, vinho quente, choconhaque e outras batidas criativas com amendoim, morango, paçoca, que trazem o sabor de festa junina no Nordeste.

Para quem prefere fazer a festa em casa, o Delivery do CTN tem opções e atende por WhatsApp.

Live “Quero São João de Nóis Tudim”

Para proporcionar a melhor experiência de São João para aqueles que quiserem celebrar em casa, a Quero Alimentos, em parceria com o CTN, apresenta a live “Quero São João de Nóis Tudim”. Com o apoio da Coca-Cola FEMSA e da Itaipava, o evento online acontece na sexta-feira (25/06) e será transmitido exclusivamente pela página do Facebook do CTN.

O humorista Ed Gama comanda a live e desafia influencers e convidados a montar suas festas em casa. Os participantes também aprendem segredos das receitas juninas com os produtos da Quero e depois ainda contam com um aulão de forró. O musical fica por conta do quarteto Dois Dobrado e da banda Circuladô de Fulô.