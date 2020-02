Cuide de seu cérebro

Ele veio do céu e comeu os nossos cérebros. Sim, esta é a tradução exata do título “It came from space and ate our brains”, game disponível para consoles desenvolvido pela Triangle Studios, um shooter no estilo arena cheio de cores vivas, armas divertidas e muitos alienígenas para destruir.

Esse gênero não é novo. Desde a estreia da Smash TV, em 1990, pouco foi feito ou reinventado. E aqui, mais uma vez, a base da jogatina foi mantida, com enredo um tanto bizarro, porém simples.

No game você joga com um cara careca, cheio de blocos estilo Minecraft, chamado Jerry. Em seu mundo há uma completa invasão alienígena que sugam o seu cérebro de neon. Então a sua jornada é erradicar a ameaça, armado com uma lanterna e uma pistola.

Em termos de gráficos, o material entrega honestamente aquilo que promete. Mas no geral, o game deixa claro que isso não é levado a sério. Aliás, a diversão aqui é o que interessa.

Jogo viciante, para todos, gostoso de jogar e divertido de verdade. A única parte chata é ser encarado como entediante para boa parte dos mais hardcore.

Rafael Poliszuk é jornalista e trabalhou por mais de uma década com automobilismo real. Ou seja, nas pistas!

Tudo porque quando criança era fascinado por jogos do gênero. Com o reencontro da paixão digital, começou o projeto do qual surgiu a Poliszuk Relações Públicas, com experiência no site EuroGamer Brasil, Jornal SP Norte e outras mídias, onde desenvolve promoções e eventos. Agora, com a Zuk Experience, o jornalista prepara uma nova experiência. Aperte o play! E-mail: rafael@poliszuk.com.br – Site: poliszuk.com.br