Curso gratuito on-line da Prefeitura bate recorde em qualificação de profissionais para trabalhar em supermercados

O curso PROvarejo formou mais uma turma na última sexta-feira (16/04). Os alunos iniciaram o curso on-line em 5 de abril e receberam o certificado emitido pela Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). Nesta segunda-feira (19/04), uma nova turma iniciou o PROvarejo.

Realizado em parceria da Fundação Paulistana – órgão ligado à Prefeitura – por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SMDET), com a rede Carrefour e a ONG Rede Cidadã, o PROvarejo capacitou 169 pessoas em 2019, e 198 profissionais em 2020. Em 2021, com versão on-line devido às restrições de aulas presenciais impostas pelo agravamento da pandemia, já foram certificados 287 alunos. Na última sexta-feira (16/04) um grupo de 100 participantes cumpriu a carga horária da última aula.

Trabalho em redes varejistas

No PROvarejo os alunos aprendem sobre o trabalho na área do varejo, nos setores de perecíveis como manipulação de pães, carnes, salsichas e peixes. Além disso, há também aulas sobre higiene, saúde, atendimento e desenvolvimento de habilidades socioemocionais.

O pré-requisito é ter 18 anos e ensino médio completo. O curso tem duração de 20 horas e vai de 19 a 30 de abril, com aulas ao vivo (não gravadas). São turmas de somente 25 alunos por horário, 9h às 11h e das 14h30 às 16h30.

“O setor varejista é um dos mais disputados e necessita de profissionais preparados. Esse curso é uma boa oportunidade para quem quer se destacar nos processos seletivos e conquistar uma vaga”, afirma Aline Cardoso, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo.

Qualificada e empregada

A jovem Kelly Souza fez o curso nas primeiras turmas, em 2019, e conseguiu uma vaga no Carrefour Hiper no Tatuapé, na Zona Leste.

“Recebi no curso uma carga de conhecimento muito importante para a minha contratação”, reconhece. “Ingressei como operadora de loja e depois de um tempo e bom desenvolvimento do meu trabalho, consegui promoção e atualmente sou gerenciadora do setor têxtil”, acrescenta.

A Fundação Paulistana procura sempre suprir as demandas do mercado, com cursos que têm altos índices de empregabilidade. “Quem não tem condições de pagar, pode se qualificar gratuitamente e conseguir uma vaga, gerando renda e melhorando a qualidade de vida”, ressalta Maria Eugenia Ruiz Gumiel, diretora geral da Fundação.

O PROvarejo é realizado em parceria com o Carrefour, com a ONG Rede Cidadã e com a ABRAS, que oferece o certificado para os participantes ao final do curso.

“A profissionalização proporcionada pelo PROvarejo é uma grande contribuição à sociedade, ainda mais em cenário de pandemia, com tantos impactos socioeconômicos para a população. Ao apoiarmos essa capacitação para o varejo, colaboramos com a sociedade, com a esfera pública e nos posicionamos de forma ainda mais responsável”, avalia Lucio Vicente, responsável pelo setor de sustentabilidade do Grupo Carrefour Brasil.

Sobre a Fundação Paulistana

A Fundação Paulistana de Educação Tecnologia e Cultura, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, da Prefeitura de São Paulo, é responsável pela gestão da Escola Municipal de Educação Profissional e Saúde Pública Profº Makiguti e do Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes.

A entidade oferece ações de qualificação profissional e empreendedora, de forma presencial e à distância, em setores estratégicos para o Município e já qualificou mais de 28 mil cidadãos ao longo de sua existência.

Atualmente, a Fundação oferece cursos de Análises Clínicas, Gestão em Saúde, Farmácia, Cuidador de Idosos, Hemoterapia e Saúde Bucal, na Escola Makiguti, além de qualificação profissionalizante com cursos como moda e costura, formação em tecnologia, habilidades para gestão e empreendedorismo, trabalho no varejo, assistente administrativo, de RH, financeiro, de logística e elétrica de baixa tensão, assim como de manutenção de transportes sustentáveis, produção de alimentos, jardinagem, aquaponia, ressignificação de resíduos sólidos e gastronomia.

Conheça todos os cursos da Fundação Paulistana nas redes sociais, pelo @fundacao.paulistana (https://www.instagram.com/fundacao.paulistana/)