Dança das cadeiras: Três subprefeitos da zona norte deixam os cargos

A zona norte amanheceu hoje (11), quarta-feira, com grandes mudanças, isso porque os subprefeitos de Jaçanã/Tremembé, Vila Maria/Vila Guilherme e Freguesia do Ó/Brasilândia deixaram seus cargos. A decisão foi publicada em Diário Oficial e acontece devido às eleições municipais de 2020.

Junto com eles, outros seis subprefeitos também foram exonerados, são eles o Arnaldo Faria de Sá, de Jabaquara; Edson Marques Pereira, de São Miguel Paulista; Claudete Pereira da Silva, de Campo Limpo; Rita de Cássia Corrêa Madureira, de M´Boi Mirim; e, por fim Oziel Evangelista de Souza, Sapopemba.

Dos três subprefeitos da região, Dário José Barreto (Vila Maria/Vila Guilherme) e Alexandre Pires (Jaçanã/Tremembé), ocupavam o cargo desde o inicio da gestão, quando o João Dória, atual governador de São Paulo, ainda era Prefeito da capital paulista.

Cada um dos que foram exonerados possui algum objetivo eleitoral para este ano. Por meio das redes sociais, Alexandre Pires anunciou que é pré-candidato à vereador. Além dele, Sandra Santana (ex-subprefeita de Freguesia do Ó), também pretende concorrer ao pleito. A decisão deve acontecer até o dia 3 de abril, último dia da chamada “janela eleitoral”.

Confira quem serão os novos administradores das subprefeituras:

Jaçanã/Tremembé : José Bispo de Morais (respondendo até a definição de um nome)

: José Bispo de Morais (respondendo até a definição de um nome) Vila Maria/Vila Guilherme : Joel Bonfim da Silva

: Joel Bonfim da Silva Freguesia do Ó/Brasilândia : Sergio Rodrigues Gonelli

: Sergio Rodrigues Gonelli São Miguel Paulista : Decio Fernando Moreira de Matos

: Decio Fernando Moreira de Matos Campo Limpo : Raquel Lima

: Raquel Lima Capela do Socorro : Edmar Dourado dos Santos Junior (respondendo até a definição de um nome)

: Edmar Dourado dos Santos Junior (respondendo até a definição de um nome) M´Boi Mirim : João Paulo Lo Prete

: João Paulo Lo Prete Sapopemba : Christian Nielsen Faria Lombardi

: Christian Nielsen Faria Lombardi Jabaquara: não foi definido

Além deles, o secretário municipal da Cultura, Ale Youssef, também deixou o cargo. Atualmente ele é cogitado para ser vice de prefeito do Bruno Covas (PSDB). Em seu lugar foi colocado Hugo Possolo, diretor artístico do Theatro Municipal de SP.

Preocupação com as mudanças

O “Juntos pela Zona Norte” (JPZN), grupo formado por lideranças da região, manifestou indignação com as trocas dos cargos. Pela rede social, o grupo publicou: “estamos de olho nessas trocas, pois estamos em ano eleitoral e as subprefeituras como de costume são vendidas para dar apoio a candidatura para Prefeitura de São Paulo”.

Além disso, o JPZN destacou o novo subprefeito de Vila Maria/Vila Guilherme é morador de Guarulhos, o que causou revolta: “querem trocar? Tudo bem, mais [sic] coloque gente que conheça a região, que conheça as deficiências, que conheça o perfil dos munícipes da devida região, para que o trabalho seja realizado com excelência”, finaliza o grupo.

