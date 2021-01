Deic desmonta cativeiro usado para sequestrar e matar motoristas de aplicativos na Zona Norte

Agentes do Departamento de Investigações Criminais (DEIC) fizeram uma operação, nesta quinta-feira (07), em uma favela no bairro do Imirim, Zona Norte de São Paulo, para vistoriar um local que serviu de cativeiro para motoristas de aplicativo. O imóvel era usado para roubos, sequestros e assassinatos.

No local, encontraram cordas feitas de tecido, restos de alimentos, embalagem para drogas e roupas velhas, mas nenhum sinal de morador.

A quadrilha, apontada pelo Deic como uma das mais violentas da capital paulista, assaltava e sequestrava as vitimas. Pelo menos dois motoristas de aplicativo foram trazidos para o cativeiro desmontado na operação. Um deles foi torturado e morto.

Felipe Henrique Duarte, 28 anos, desapareceu na noite de 24 de dezembro de 2020. No dia seguinte, o motorista de aplicativo foi encontrado morto, no porta-malas do carro, em uma rua sem saída. Enquanto ele esteve no cativeiro, os suspeitos fizeram compras com cartão bancário dele e até tiraram uma foto.

Três criminosos da quadrilha foram presos. Um deles, Matheus dos Santos, aparece em cima do carro da vítima. Outro, Valmir Monti Júnior, estava na moto. Enquanto eles se divertiam em um baile, José Marcelo Ferro vigiava o local que funcionava como cativeiro.

“O aplicativo foi acionado pela namorada do Valmir. Ela alega que só acionou e que não estaria na cena do crime. Então, como a gente não tem o depoimento da vítima nesse caso, a gente está investigando para comprovar a participação dela nesse crime”, disse o delegado Eduardo Cardoso de Almeida Castanheira, responsável pela operação.

No dia 30 de dezembro, uma quadrilha assassinou mais um motorista de aplicativo. Roger Ferreira da Silva foi chamado para transportar dois homens e uma mulher, na Zona Sul da Capital. Acabou sequestrado e foi obrigado a ligar para a família e os amigos para pedir dinheiro. O corpo dele foi encontrado cinco dias depois.

Em outubro do ano passado, um motorista foi assassinado depois de deixar uma mulher em Pirituba, na Zona Norte. Dois suspeitos foram presos pelo crime.