Depilação, fazer ou não fazer?

Durante muitos anos, as mulheres foram vítimas do chamado “corpo ideal”, no qual determinou diversos padrões estéticos bem específicos, como um corpo magro, cintura larga, cabelo longo e liso, pelos raspados e entre outros.

Entre esses padrões, a depilação sempre gerou bastante polêmica, isso porque a prática envolve, além da estética, questões comportamentais, higiênicas e culturais. No entanto com passar do tempo, muitos desses padrões passaram a ser questionados, e a depilação também foi uma delas.

Então, deixar ou não deixar os pelos? Para Regina Jordão, CEO e fundadora do Pello Menos, a resposta depende do gosto da mulher. “Virilha comum, cavada ou totalmente depilada. O que importa é se sentir bem ao seu modo. Afinal, não existe nada melhor do que estar bem com o seu próprio corpo”, argumenta.

A especialista revela que, quem opta pela depilação, deve tomar alguns cuidados básicos. O maior problema é que muitas pessoas optam pela retirada dos pelos em casa, através do uso de lâminas: “Com esse método, acabam cortando os fios na altura da pele, causando uma aparência um pouco desconfortável para a mulher”, alerta.

Além da aparência, o uso das lâminas pode acarretar em fios encravados e manchas escuras na pele, pois cada folículo piloso passa por 3 fases: a anágena (de crescimento), catágena (quando o crescimento termina) e a telógena (momento que o pelo cai e começa a crescer outro).

Contudo, isso não precisa ser um impeditivo à retirada de pelos. Segundo Jordão, a depilação a cera é o procedimento mais indicado. “Quando feita por profissionais capacitados e com cera de qualidade, o resultado é muito melhor, pois retira-se o pelo através da raiz e quando ele voltar a crescer, será desde a fase 1 (anágena). Assim os pelos não engrossam e têm menos chances de ficarem encravados”.

Outro benefício é que a cera quente relaxa e dilata os poros, o que facilita a retirada do pelo e causa menos dor, fator este que favorece o processo depilatório nesta área do corpo, onde a pele é mais delicada.

Foto: Divulgação