Depois da 2ª greve de entregadores, Vereadores discutem leis para categoria

A Câmara de São Paulo criou nesta quarta-feira (15) um comitê que promete discutir projetos de lei sobre a situação dos entregadores de aplicativo e motofrentistas. A regularização é uma das reivindicações dos trabalhadores da área, que realizaram a 2ª greve nacional na última terça-feira (14).

Há mais de três meses os entregadores de aplicativo têm se mobilizado a fim de pedir melhorias nas condições de seu trabalho. Por outro lado, as empresas de aplicativo declaram que não possuem vínculo empregatício, e por isso, não tem responsabilidade com os trabalhadores.

As principais reivindicações dos trabalhadores de entrega são:

As empresas de app devem oferecer equipamentos de proteção individual (EPIs) aos entregadores;

Os aplicativos devem oferecer uma licença remunerada para os trabalhadores caso sejam contaminados durante a pandemia;

O aumento no valor mínimo por entrega e no pagamento das corridas;

As empresas devem oferecer seguro contra roubo, acidente e de vida; e

O fim dos bloqueios indevidos e do sistema de pontuação (que excluem trabalhadores que foram penalizados).

Além da greve, o movimento criou um abaixo assinado on-line que já conta com 369 mil assinaturas (até o fechamento desta matéria). O texto da petição é assinado por Paulo Lima, líder do movimento dos Entregares Antifascistas.

Em razão das medidas de proteção da pandemia do coronavírus (covid-19), como as medidas de isolamento social, houve um aumento no número de pedidos. Em contra partida, os trabalhadores revelam que, apesar do aumento na demanda, não houve um aumento significativo em ganhos pessoais.

Comitê de leis para motofrentista

De acordo com o comunicado oficial, o Comitê foi criado após reunião com representantes da AMABR (Associação dos motofretistas de aplicativos e autônomos do Brasil), Sindimoto (Sindicato dos Mensageiros Motociclistas, Ciclistas e Mototaxistas do Estado de São Paulo) e UGT (União Geral de Trabalhadores).

O grupo irá discutir sobre a legislação atual e as propostas de lei que estão paradas na Câmara Municipal, como o PL 578/2019, que define responsabilidades para empresas que contratam motociclistas para entregas e o PL 130/2019, que determina uso da placa vermelha nas motos da categoria.

Além da participação dos representantes da categoria, o comitê terá a presença dos vereadores Adilson Amadeu (DEM), Alessandro Guedes (PT), André Santos (Republicanos), Janaína Lima (Novo) e Quito Formiga (PSDB), que participaram da reunião.

Foto: Roberto Parizotti/Fotos Publicas