Depressão pós-parto é real! Saiba como tratar

O nascimento de uma criança é algo considerado mágico, no qual toda a família celebra a chegada de um bebe! No entanto, logo após este acontecimento, algumas mães são acometidas por uma tristeza profunda, aparentemente sem explicação.

A depressão pós-parto pode causar inúmeras consequências ao vínculo da mãe com o bebê, sobretudo no que se refere ao aspecto afetivo. Em alguns casos, pode afetar o desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança, além de deixar sequelas prolongadas na infância e adolescência.

Apesar de pouco se falar da doença, atualmente ela atinge de 12% a 20% da população mundial, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Ainda não foi descoberto o que pode causar a depressão pós-parto. Especialistas indicam que a principal causa está relacionada ao enorme desequilíbrio de hormônios em decorrência do fim da gravidez. No entanto, outros fatores como os físicos, emocionais, estilo e qualidade de vida também são investigados.

Engana-se quem pensa que apenas as mulheres são vítimas desta doença. No caso dos homens, a depressão pós-parto pode surgir em decorrência a preocupação com sua própria capacidade de educar uma criança. Outras causas podem estar relacionadas à ansiedade e ao aumento das responsabilidades.

Segundo o Ministério da Saúde, além da tristeza, a depressão pós-parto também pode causar:

Perda de interesse ou prazer em atividades diárias.

Perda de interesse ou prazer em atividades/coisas/pessoas que antes gostava.

Pensamento na morte ou suicídio.

Vontade súbita de prejudicar ou fazer mal ao bebê.

Perda ou ganha de peso.

Vontade de comer mais ou menos do que o habitual.

Dormir muito ou não dormir o suficiente.

Insônia.

Inquietação e indisposição constante.

Cansaço extremo.

Sentimento de indignação ou culpa.

Dificuldade de concentração e tomada de decisões.

Ansiedade e excesso de preocupação

Como tratar?

A doença deve ser tratada de maneira individual, conforme cada caso, será introduzido medicamentos antidepressivos combinados com psicoterapia. O apoio familiar pode ajudar a tratar e a prevenir depressão pós-parto e a depressão durante a gravidez.

É recomendável que ambos os pais participem de todo o processo. O tratamento pode ser encontrado no SUS, no qual psiquiatras e psicólogos especializados no tratamento de depressão pós-parto farão o atendimento gratuitamente.