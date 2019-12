Deputados de São Paulo aprovam orçamento para 2020 de R$ 239 bilhões

Na noite de quarta-feira (18/12), os deputados aprovaram o orçamento estadual para 2020 no valor de R$ 239 bilhões. O valor de 3,9% é maior se comparado com a proposta orçamentária de 2019. O texto seguirá para a sanção do governado João Doria.

A secretária com mais recursos é a da Fazenda e Planejamento, com valor orçado de R$ 39 bilhões, em segundo lugar aparece a Educação, com R$ 32 bilhões, Saúde e Segurança Pública surge logo em seguida, com R$ 24 bilhões em ambas.

Entre os parlamentares que votaram contra o projeto está o deputado Enio Tatto (PT). Segundo ele, o orçamento disponível para a Secretaria dos Transportes Metropolitanos diminuiu em relação ao orçamento deste ano: “A população vai continuar com problemas todos os dias, e não vai melhorar porque não tem dinheiro previsto no orçamento” destaca.

Reforma da Previdência

A votação da Reforma da Previdência para os servidores estaduais acabou ficando para o próximo ano. A disputa entre governo e oposição por meio das propostas de emenda constitucionais (PEC) acabou indo parar na Justiça. Foi então que o Tribunal de Justiça do estado suspendeu as discussões e a votação da proposta. No entanto os deputados aliados ao governo recorreram ao Supremo Tribunal Federal (STF), que ainda não tem data para o julgamento, pois entrará em recesso.

Uma das propostas mais polêmicas da reforma da Previdência é o aumento do recolhimento dos tributo dos servidores públicos na folha de pagamento, saltando de 11% para 14%. Entre os cargos que serão atingidos pela medida estão professores, enfermeiros e policiais.

Foto: Sergio Galdino/ALESP