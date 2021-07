Dermatologista indica 3 óleos essenciais de ação hidratante para proteger a pele dos ressecamentos do inverno

Durante o inverno, as baixas temperaturas causam uma redução da umidade do ar e da transpiração corporal, o fator traz a diminuição da hidratação da pele causando o ressecamento. Pensando na importância do assunto, convidamos a dermatologista Mirelle Ferreira que indicou com exclusividade 3 óleos essenciais que vão especificamente te ajudar em diferentes possíveis reações da pele.

1. Óleo de Macadâmia:

Tem ação emoliente, hidratante e propriedades antienvelhecimento.

2. Óleo de Cenoura:

Rico em betacaroteno, é rapidamente absorvido pela pele e tem ação tópica emoliente, calmante e antioxidante. Tem atividade pró vitamina A.

3. Óleo de Girassol:

Tem ação nutritiva, emoliente e reepitelizante ou seja, que proporciona a substituição do tecido lesionado e acelera a formação de um novo tecido saudável. Usado frequentemente nas pernas para hidratação e melhora da saúde vascular da pele.