Descomplica SP de Tucuruvi reabre nesta segunda (8)

Nesta segunda-feira (8), o Descomplica SP da subprefeitura de Santana/Tucuruvi e de outras quatro unidades reabrem para o público. As unidades irão atender, exclusivamente, as demandas de Auxílio Emergencial e seguro desemprego, exceto em Campo Limpo, onde também prestará serviço de Bilhete Único.

O atendimento apenas ocorrerá por meio de um agendamento prévio pela internet e central 156. As unidades funcionarão com apenas 20% de sua capacidade. Assim como ocorre nas unidades do Cate (Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedorismo), logo na entrada será feita triagem com verificação de temperatura. Não será permitida a entrada sem máscara e serão respeitadas regras de distanciamento entre o atendente e o cidadão.

As unidades do Descomplica SP estão funcionando com horário diferenciado em razão dos protocolos de saúde. A gestão municipal irá orientar o público para que não ocorra aglomeração. O agendamento pelo site é pelo portal.

Descomplica SP Tucuruvi

Onde: Avenida Tucuruvi, 808 – Tucuruvi

Agendamento

Pelo site: https://descomplicasp.prefeitura.sp.gov.br

Por telefone: 156