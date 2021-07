Descomplica SP fará o cadastramento do Bilhete Único Comum mediante agendamento

A Prefeitura de São Paulo, por meio da SPTrans e da SMIT, informa que o Descomplica SP vai ampliar seus serviços, a partir desta sexta-feira, 23 de julho, para fazer o cadastro do Bilhete Único Comum.

Para controlar o fluxo de pessoas e evitar aglomerações, o atendimento deverá ser impreterivelmente agendado por meio da Central 156 ou pelo site https://agendadesc.prefeitura.sp.gov.br/agendamento/.

Todas as oito unidades do Descomplica SP vão oferecer o serviço e estão localizadas em São Miguel Paulista, Penha, São Mateus (Zona Leste), Campo Limpo, Jabaquara, Capela do Socorro (Zona Sul), Santana (Zona Norte) e Butantã (Zona Oeste). O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 10h às 14h.

Além do atendimento nas unidades do Descomplica SP, o serviço também está disponível no site da SPTrans: www.sptrans.com.br/cadastro