Desemprego atinge 13,8 milhões de brasileiros, mostra IBGE

O desemprego no Brasil alcançou taxa recorde de 14,4% no trimestre encerrado em agosto, atingindo 3,8 milhões de pessoas, com um fechamento de 4,3 milhões de postos de trabalho. As informações são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Esses números mostram um aumento de aumento de 1,6 ponto percentual em relação ao trimestre encerrado em maio, quando o país registrou uma taxa de 12,9% de desemprego.

O IBGE destacou que “o número de desempregados atingiu 13,8 milhões, aumento de 8,5% frente ao trimestre anterior. São cerca de 1,1 milhão de pessoas a mais à procura de emprego frente ao trimestre encerrado em maio. Já na comparação anual, subiu”.

A pesquisa mostrou também que o número de pessoas que têm algum tipo de ocupação no Brasil encolheu 5% em 3 meses, recuando para 81,7 milhões.

“O cenário que temos agora é da queda da ocupação em paralelo com o aumento da desocupação. As pessoas continuam sendo dispensadas, mas essa perda da ocupação está sendo acompanhada por uma maior pressão no mercado”, diz o estudo.