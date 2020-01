Di Marco se apresenta na Casa de Cultura Tremembé para celebrar aniversário de SP

A Casa de Cultura Tremembé celebra o aniversário da cidade de São Paulo com o espetáculo musical “Sem Explicação” do cantor Di Marco. O show acontece no sábado (25/01), a partir das 16h, e promete apresentar ao público o mais recente trabalhado do artista, que mistura os estilos sertanejo universitário, dançante e romântico.

Nascido em São José do Rio Preto, importante cidade do interior paulista, Ricardo Alexandre da Fonseca, mais conhecido como Di Marco, desde cedo mostrou-se interessado pela música sertaneja. Seu primeiro trabalho foi em dupla com seu ex-parceiro, com quem gravou no início de 2003.

Di Marco com o show “Sem Explicação”

Quando: 25 de janeiro, sábado, às 16h

Onde: Casa de Cultura Tremembé – Rua Maria Amália Lopes de Azevedo, 190

Entrada: Gratuita

Foto: Divulgação