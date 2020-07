Dia 20 estréia a TV SP Norte o canal WEB da Zona Norte

A partir do dia 20 de julho, segunda-feira, será lançada a TV SP Norte, uma televisão web que levará notícias, opinião e entretimento para os moradores da Zona Norte. O novo formato do Programa Jornal SP Norte, que utilizará um moderno visual virtual de Estúdio jornalístico, faz a disrrupção do impresso para o televisivo e será ainda mais dinâmico e promete estreitar estreitando ainda mais os laços com o público.

Para lançar esse ambicioso projeto, parte da redação do SP Norte se tornou um estúdio completo, com equipamentos de áudio e vídeo profissionais e com imagens em Full HD, com capacidade de gravações e transmissões ao vivo de programas e entrevistas.

A TV SP Norte contará com programas diários que irão falar sobre curiosidades, eventos e acontecimentos relevantes da região, além de entrevistas e depoimentos com especialistas.

Atento às novas tendências, O Jornal SP Norte foi um dos primeiros veículos da região a migrar para a internet, criando o portal de notícias (www.jornalspnorte.com.br) que conta ainda com notícias publicadas diariamente e com mais de 150 mil acesso/mês, além do canal no Youtube e das nas redes sociais como Facebook/jornalspnorte e Instagran/spnorte

O jornal SP Norte com 18 anos em circulação é um veículo regional premiado e com reconhecimento internacional. Muitos, certamente, já pegaram, alguma vez, o jornal impresso, seja em bancas ou nos faróis da Zona Norte.

Um importante veículo de comunicação que continuará, agora pela TV Web, noticiando tudo que acontece em nossa região, além de funcionar como uma grande ferramenta de prestação de serviços para a população, levando denuncias, reclamações e reivindicações ao poder público.

Por conta dessa credibilidade acumulada ao longo das quase duas décadas, aTV SP Norte chega num momento oportuno e de grande mudança, ingressando definitivamente no mundo web, abrangendo assim um público que com certeza irá apreciar e compartilhar nossas apresentações diárias

Não percam a estreia da TV SP Norte !

Quando: 20 de julho, segunda-feira

Acesso: www.tvspnorte.com.br

Assista ao video de apresentação:

https://youtu.be/UUVbAV5Xrwc