Dia da Conscientização contra a Obesidade Infantil

Celebrado anualmente em 03 de junho, o Dia da Conscientização Contra a Obesidade Mórbida Infantil tem como objetivo alertar a população sobre os cuidados necessários ao combate à obesidade infantil. O ganho de peso pode trazer vários resultados futuros às crianças, mesmo que a obesidade seja revertida durante a infância. Doenças como diabetes, hipertensão e colesterol alto são algumas das consequências, se não for tratada. A situação também pode levar à baixa autoestima e depressão nas crianças.

De acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2019, 16,33 % das crianças brasileiras entre 5 e 10 anos de idade têm Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 30 kg/ m², com base no qual a Organização Mundial de Saúde (OMS) categoriza como obesidade. E 5,22% delas indiciam obesidade mórbida, quando o IMC supera os 40 kg/m².

A doença é causada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal na criança. Sua principal caracterização consiste na alimentação inadequada, justamente com o baixo gasto de energia, sobretudo por falta atividade física. Além disso, também pode ser consequente de fatores genéticos e hormonais.

As crianças geralmente ganham peso com facilidade devido a muitos aspectos como: hábitos alimentares errados, inclinação genética, estilo de vida sedentários, distúrbios psicológicos ou até problemas na convivência familiar.

O tratamento da obesidade é complexo e multidisciplinar: além dos remédios, é necessária uma mudança importante nos hábitos de vida da criança. Há várias opções para tratá-la e, quanto maior o grau de excesso de peso, maior a gravidade da doença.

Buscando auxiliar os pacientes no tratamento, a plataforma VidaClass, oferece atendimento de consultas e exames para todos os públicos. “Os serviços oferecidos aqui podem ser enquadrados como exemplo de tecnologia voltada ao bem-estar das pessoas, já que une pacientes e médicos por geolocalização e pretende ser um suporte para os quase 170 milhões de brasileiros que não possuem plano de saúde e precisam de algum tipo de atendimento médico”, saliente o Vitor Moura, CEO da VidaClass.

O distanciamento social, agravou mais ainda o cenário da obesidade em crianças, pois elas interromperam diversas atividades do seu dia a dia e passaram a ficar mais tempo em smartphones e tablets.

A plataforma disponibiliza pediatras e endocrinologistas que podem ajudar a controlar e evitar qualquer distúrbio alimentar infantil. Ainda com a vantagem da consulta por telemedicina. Além disso, Vida Class oferece exames diagnósticos e descontos em farmácias.