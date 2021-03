Dia da Escola homenageia o ensino apesar das inúmeras dificuldades enfrentadas

A escola é o local que as pessoas costumam frequentar para aprender a ler, escrever e se aprofundar nas principais áreas do conhecimento que são oferecidas no ensino básico. O ambiente escolar também é responsável por promover a socialização, já que é um momento em que as crianças e adolescentes têm a oportunidade de se relacionar com pessoas de diferentes culturas, hábitos, crenças e etnias

A importância de se ter essa data no calendário nacional é que ela permite relembrar o papel que a escola tem no desenvolvimento de todos os indivíduos. Além disso, nessa data, as escolas têm a oportunidade de realizar atividades educativas conjuntas e promover uma aproximação da comunidade.

Uma boa formação escolar é fundamental para que as pessoas possam alcançar um futuro mais sólido, seja em questões sociais, seja também profissionais, já que a base, além do ambiente familiar, começa na escola. Por isso, aprender como ela é essencial para a construção da trajetória de cada ser humano é um passo valioso durante essa formação.

Como as escolas surgiram no Brasil?

Em 1549, os jesuítas chegaram ao Brasil com a Companhia de Jesus, comandada pelo padre Manuel da Nóbrega. Eles tinham o objetivo de difundir a fé católica, assim, a missão deles aqui no Brasil envolvia a catequização dos índios.

Os padres jesuítas ensinavam escrita, leitura, matemática e a doutrina religiosa. Nesse contexto, uma das pessoas mais importantes no processo de estabelecimento da educação no território brasileiro foi o padre José de Anchieta.

Conhecido como Padre Anchieta, o sacerdote desembarcou, no Brasil, em 1553. O clérigo logo se interessou pela língua dos nativos e dedicou-se a aprendê-la. A preocupação com a língua foi essencial para consolidar o projeto inicial de evangelizar os indígenas, já que os seus textos e apresentações artísticas eram produzidos na língua nativa para facilitar a conversão ao cristianismo.

Os jesuítas foram expulsos das terras brasileiras em 1759, sendo instituído o ensino laico com as Aulas Régias. A partir de então, apesar de as igrejas não serem mais responsáveis pelo conteúdo que era oferecido nas escolas públicas, o ensino religioso continuou mantido nas aulas.

Educação brasileira e a desigualdade

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), mostrou que as diferenças regionais e por cor ou raça ainda são grandes na educação do país.

A taxa de analfabetismo também reflete as desigualdades regionais. No Brasil, cerca de 11,3 milhões de pessoas são analfabetas. Entre as pessoas com 15 anos ou mais de idade, a maior média de analfabetismo está na região Nordeste, com 14,5%, seguida pela região Norte, com 7,9%. As menores taxas estão nas regiões Sudeste, com 4%, e Sul, com 3,5%. O Centro-Oeste tem média de 5,2%.

A pesquisa também mostrou que as pessoas pretas e pardas têm menos acesso à educação. A taxa de analfabetismo é de 3,9% para pessoas brancas e de 9,1% para pretos e pardos. Em relação à conclusão do Ensino Médio, levando em consideração cor ou raça, 55,8% de pessoas brancas haviam completado. Entre os pretos ou pardos, o percentual foi de 40,3%.