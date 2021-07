Dia da Saúde Ocular: entenda a importância dos exames oftalmológicos

Celebrado no dia 10 de julho, o Dia da Saúde Ocular ressalta a importância dos exames preventivos. A data surgiu para trazer a conscientização sobre os cuidados com a saúde dos olhos e a importância das medidas preventivas, como a visita ao médico especialista.

Segundo os dados do documento ‘As condições de Saúde Ocular no Brasil’ reunidos em forma de pesquisa pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a estimativa é de que no Brasil tenha mais de 1,5 milhões de pessoas cegas. O estudo considera como pessoas cegas não apenas quem mostra incapacidade total para ver, mas também pessoas em que o prejuízo ocular tem graus incapacitantes para o desempenho de tarefas de rotina, embora possuam certos graus de visão, como é o caso da vista cansada. Além disso, também é importante ressaltar que cerca de 75% dos casos de cegueira em todo o mundo poderiam ser evitados ou curados.

Complicações na visão podem causar consequências no dia a dia, como perdas de oportunidades no mercado de trabalho, deficiência na aprendizagem e acidentes, quando não tratados apropriadamente. A prevenção pode fazer a diferença na qualidade de vida das pessoas.

Atenta a esses cuidados com a saúde dos olhos, a plataforma VidaClass oferece exames e consultas com valores que cabem no bolso do consumidor. A plataforma disponibiliza consultas a partir de R$ 35,00 e exames a partir de R$ 2,80. “Os exames oftalmológicos são indispensáveis para manter uma boa saúde. Na consulta, é possível diagnosticar precocemente alguma doença ocular e o começo do tratamento pode ser decisivo. É bom que se ressalte que temos descontos tanto nos exames quanto nos medicamentos. Nossa plataforma é completa e pode ser uma ferramenta preciosa para quem não tem Plano de Saúde”, diz Vitor Moura, CEO da VidaClass.

Conheça os exames oftalmológicos mais populares:

Topografia de córnea: indica a curvatura da superfície anterior do olho. Está profundamente relacionada ao grau dos óculos e aponta o astigmatismo corneano. É um exame fundamental nos casos de ceratocone, adaptação de lente de contato e no cálculo da lente intraocular para cirurgia de catarata;

Microscopia especular: é uma complementação na avaliação corneana. Mostra as células que recuperam a superfície interna da córnea, responsáveis pela transparência corneana;

Campo visual: é a verificação do alcance e qualidade da visão periférica. Ele pode estar diretamente ligado às doenças da retina e, especialmente, no glaucoma;

Retinografia: fotografia do fundo do olho. Usa lentes condensadoras com foco de luz paralelo orientado para o interior do globo ocular.