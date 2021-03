Dia das Boas Ações promove arrecadação de alimentos em combate à fome no Brasil

Em sua sexta edição no Brasil, o Dia das Boas Ações – maior movimento de voluntariado do mundo, promovido para mobilizar e despertar pessoas, organizações e empresas para a atuação social – terá início na terça-feira dia 30 de março em um webinário com

representantes do movimento no Brasil, Israel, Estados Unidos e Panamá, para promover o

engajamento da sociedade na campanha nacional.

A iniciativa é organizada no Brasil pelo Atados, plataforma social que conecta pessoas e organizações para facilitar o engajamento nas mais diversas possibilidades de voluntariado, em parceria com a Muda Cultural e apoio da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida e sua campanha Brasil Sem Fome .

O evento tem o intuito de fortalecer e aumentar o movimento e a cultura do voluntariado no Brasil. E, este ano, se centrará em uma campanha de arrecadação de alimentos.

Segundo Beatriz Carvalho, coordenadora de redes do Atados, o impacto da pandemia na renda dos mais pobres no Brasil é agravante. No total, segundo projeção da FGV Social, quase 27 milhões de pessoas estão na linha de extrema pobreza neste começo de ano, e a taxa de desemprego chegou a 14,1% entre setembro e novembro de 2020, o mais alto percentual para esse trimestre desde o início da pesquisa de referência do IBGE. “O aumento destas taxas agrava o cenário da fome no Brasil e evidencia a desigualdade social do país. Este ano, o propósito do DBA é concentrar a energia e potência das pessoas para amenizar essa situação desesperadora e reforçar a luta contra a fome”.

No site do Atados, ONGs de todo o Brasil poderão se inscrever para receber as doações. Já os voluntários poderão participar como embaixadores, sendo responsáveis pela mobilização e coleta em sua comunidade. A equipe do Atados fará uma capacitação desses voluntários e entregará um kit físico para os colaboradores em São Paulo e no Rio de Janeiro com caixa, cartaz e adesivo da ação, e máscara. O Atados também abrirá uma sessão de doação no site, através do Mercado Pago para a arrecadação de dinheiro para a compra de cestas básicas que serão destinados às ONGs da rede.

A importância do voluntariado em um ano de pandemia

No mês de março, completamos um ano enfrentando a pandemia de COVID-19, e durante este período, a mobilização voluntária no mundo tem se mostrado um fator essencial para amenizar as graves consequências econômicas e sociais. De acordo com dados do site Atados (www.atados.com.br), houve um aumento de 25,5% nas inscrições para trabalho voluntário de 16 de março de 2020 a 16 de março de 2021 quando comparado ao mesmo período anterior à pandemia (16 de março de 2019 a 15 de março 2020). O distanciamento social também refletiu em um aumento de 301% nas inscrições e de 348% no número de vagas de voluntariado a distância (online) no mesmo período.

O Dia das Boas Ações é realizado em mais de 100 países. No Brasil, a primeira edição aconteceu em 2016 e teve atividades distribuídas por mais de 40 cidades, beneficiando mais de 40 mil pessoas em quase 300 iniciativas. Na edição passada, que aconteceu online devido à pandemia, quase 10 mil pessoas participaram do evento nas redes sociais, com 66 ações sociais realizadas em 21 cidades do Brasil, e mais de 800 voluntários inscritos nas ações. Hoje o Atados conta com mais de 2.800 ONGs inscritas e mais de 165 mil voluntários inscritos.

Dia das Boas Ações 2021

Quando: 30 de março de 2021 às 10h

Onde: Transmissão ao vivo no Youtube e Facebook do Atados com representantes do movimento no

Brasil, Israel, Estados Unidos e Panamá, e Ação pela Cidadania

Mais informações: https://www.atados.com.br/dba

Outras datas importantes da campanha

11/04: Início do movimento nos outros países

06/04 a 23/04: Divulgação e acompanhamento da campanha de arrecadação de alimentos

29/04: Encontro de encerramento para contabilização dos resultados da campanha