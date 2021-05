Dia das mães alerta para a importância dos cuidados com a saúde da mulher

Amor incondicional, cuidado, entrega e carinho são algumas das palavras que vão dominar as celebrações do Dia das mães, no próximo domingo, 09. A data é um momento importante de amor com estas mulheres e é também um convite especial para fazer um carinho mais especial nelas.

Diante da pandemia, cuidar da saúde se tornou ainda mais relevante e dedicar um tempinho a mais na correria do dia-a-dia virou prioridade na agenda feminina Brasil afora. Com tantos afazeres e cientes da importância dos cuidados preventivos, mulheres de todo o país têm se sentido incentivadas e investido mais em checkups, exames de rotina, ultrassons, densitometria óssea e mamografia.

O médico Ginecologista e Obstetra do Grupo Sabin, Dr. Fernando Boldrin, explica que a saúde feminina não deve estar limitada à ginecologia, fertilidade e menopausa. “Trata-se de observar atentamente todos os aspectos de como a mulher vive hoje sua jornada de cuidados com a saúde física e mental, além do bem estar no dia a dia”, explica.

Cuidados de dentro para fora

O médico cardiologista do Grupo Sabin, Dr. Fernando Cesar Faleiros, destaca outro fator relevante nesta jornada de cuidados: o coração. A observação do especialista se ampara em números da Organização Mundial da Saúde, que aponta que 20% dos óbitos delas acontecem por problemas cardíacos – são mais de 3 milhões de mulheres que perdem a vida em decorrência de ataques cardíacos.

Outro percentual é que 45% das mulheres com mais de 20 anos têm alguma forma de doença cardiovascular. “São dados que reiteram a importância de adotar cuidados mais específicos com doenças cardiovasculares. Exames cardiológicos como: ecocardiograma, eletrocardiograma e teste Ergométrico, precisam estar nas listas de check up delas”, explica. O especialista informa também que quase 80% dos eventos cardíacos podem ser evitados, mas muitas mulheres ainda não têm informações sobre a doença para compreender e prevenir qualquer exposição aos riscos. “Por isso, os exames periódicos são imprescindíveis, especialmente agora, quando tantas mulheres tiveram que adiar os cuidados. Eles revelam às pacientes cinco fatores importantes de saúde pessoal e que ajudam a determinar os riscos de doenças cardíacas: colesterol, colesterol HDL (bom), pressão arterial, açúcar no sangue e índice de massa corporal”.

Aliadas da saúde do coração feminino, iniciativas globais alertam a importância de observar cada batimento. Aqui no Brasil, o movimento “Coração da Mulher – Cuidado a cada batimento”, abraçado pelo Grupo Sabin, é uma campanha nacional de conscientização, sororidade e influência que reitera a importância de cuidar do coração. “Causas como esta tornam os cuidados com a saúde feminina mais acessíveis e mais personalizados, atendendo as necessidades exclusivas de saúde e bem-estar das mulheres durante cada fase de suas vidas”, finaliza Faleiros.