Dia das mães: Como fazer o seu e-commerce lucrar em uma das datas que mais movimenta o comércio no Brasil

No dia 09 de maio é comemorado o Dia das Mães, data que mais movimenta o comércio depois da Black Friday e do Natal no Brasil. No mesmo período do ano passado, o faturamento alcançado pelos e-commerces chegou à surpreendente marca de R$ 6,02 bilhões, segundo dados do Movimento Compre&Confie, empresa de segurança digital para compras na web. Como podemos imaginar, o valor tem relação direta com a quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus.

Com o contínuo “abre e fecha” do comércio físico, mais uma vez os lojistas precisam pensar em estratégias para impulsionar as vendas e manter a receita do estabelecimento no azul. Se a digitalização dos negócios pegou muita gente de surpresa em 2020 – fazendo, inclusive, com que muitas empresas quebrassem – esse ano, quem conseguiu migrar para o ambiente online está um passo à frente. Projeções da Ebit/Nilesen, especializada em mensuração e análise do comércio eletrônico no país, apontam que as vendas online devem crescer 26% em 2021.

Para Ralf Germer, CEO e cofundador da PagBrasil, fintech brasileira líder no processamento de pagamentos para e-commerce ao redor do mundo, com o dinamismo do digital os e-commerces precisam estar em constante atualização. Uma vez que a jornada de compra dos usuários envolve muitos fatores antes da finalização do pagamento, reduzir as barreiras é fundamental para melhorar a experiência dos clientes, aumentando as conversões no online.