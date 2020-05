Dia das Mães em tempos de quarentena

No dia 10 de maio, domingo, é comemorado o Dia das Mães. No entanto, em razão do coronavírus (Covid-19), muitas cidades estão em quarentena, ou seja, comércios estão fechados e a aglomeração de pessoas não é recomendável.

Por conta dessas recomendações de isolamento social, menos da metade dos brasileiros pretendem celebrar a data comprando algum presente. Vale lembrar que o Dia das Mães é a segunda melhor data do comércio brasileiro, perdendo apenas para o Natal.

Segundo pesquisa realizada pela Google, entre os dias 8 a 11 de abril, apenas 32% dos brasileiros comprarão algo na data comemorativa. Deste número, 37% planejam comprar presente pela internet, enquanto 20% dizem que vão comprar de pequenos comerciantes.

Com o objetivo de movimentar o comércio, o Governo de São Paulo lançou uma cartilha on-line no qual oferece dicas aplicativos de videochamada ou videoconferência disponíveis para dispositivos móveis dos sistemas Android e iOS e para computadores, além de orientações do Procon-SP aos consumidores que desejam fazer compras pela internet para o Dia das Mães.

Apesar da dificuldade imposta pela Covid-19, o Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) separou quatro dicas para essa data não passar em branco, confira!

Comemore virtualmente

Cada vez mais as videochamadas estão sendo usadas como principal forma de encontro entre as pessoas. No entanto, outras ferramentas virtuais podem ser usadas, como:

Maratona de ligações: os familiares combinam um horário para cada pessoa telefonar em sequência;

Outra ideia é pedir previamente para amigos e familiares gravarem pequenos vídeos para, depois, editá-los juntos num só arquivo e presentear na data comemorativa com essa surpresa.

Faça você mesmo

A grande vantagem desse tipo de presente é que, provavelmente, será mais barato e menos burocrático do que comprar em lojas on-lines, além de ajudar o meio ambiente ao reutilizar materiais que já possui em sua casa.

Presenteie por delivery

Assim como as videochamadas, os serviços de delivery estão sendo bem exigidos durante este período de quarentena. Nessa alternativa, você pode realizar a compra no seu nome e pedir para que a entrega seja feita a outro endereço. Algumas empresas possibilitam a inclusão de um cartão personalizado no momento da entrega para tornar o momento ainda mais especial.

Presenteie serviços

Os serviços podem ser ainda mais especiais na hora de presentear por sua utilidade no dia a dia. Pagar um curso online, por exemplo, ou a assinatura de um canal streaming para alguém pode ser tão empolgante quanto qualquer item acima.