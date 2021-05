Dia de Star Wars: PetCenso destaca nomes preferidos para animais de estimação

O universo do filme ‘Guerra nas Estrelas’ reúne personagens icônicos que conquistaram o mundo e ainda despertam o interesse do público em vários aspectos. A visão mais que criativa de seu idealizador, o cineasta George Lucas, deu vida a seres fenomenais dentro de um universo sucinto de batalhas interplanetárias, recheado de arquétipos, aventura e mistério.

Com grande popularidade e devoção, outra curiosidade relacionada ao sucesso de Star Wars (1977), é que a saga também passou a inspirar os pais e mães de pets do Brasil. Com isso, o PetCenso 2020, lançado este ano por DogHero e Petlove , elaborou um recorte especial da pesquisa, em homenagem ao Dia de Star Wars, comemorado dia 04 de maio, com os nomes mais populares de cães e gatos, que foram influenciados por essa famosa narrativa cinematográfica.

O herói da trama e personagem que se transforma em um dos mais poderosos guerreiros Jedi da galáxia, Luke Skywalker (1º lugar), é o preferido pelos fãs brasileiros para nomes de pets.

A espirituosa Leia Organa (2º lugar), princesa de ‘Alderaan’, também protagonista da trilogia original, aparece no ranking como o nome mais escolhido para as fêmeas. Ainda os personagens, pais da princesa, Anakin Skywalker (5º lugar) e Padmé Amidala (7º lugar), rainha do planeta ‘Naboo’ e ‘Senadora da República Galáctica’, ocupam seu lugar no ranking como preferidos pelos tutores.

Chewie (3º lugar), apelido do personagem Chewbacca, nascido no planeta ‘Kashyyyk’, famoso wookiee e guerreiro notável, que ajuda a ‘República’ a defender o planeta durante as ‘Guerras Clônicas’, está entre os mais escolhidos.

E ainda, o vilão mais temido das ‘Galáxias’, de aparência única e que desperta amor entre os fãs dessa fantasia científica, Darth Vader (6º lugar), não podia faltar na lista de nomes preferidos para os pets.

Confira o Top 10 de nomes de pets do Brasil inspirados na saga ‘Star Wars’:

1. Luke (Luke Skywalker)

2. Leia (Princesa Leia Organa)

3. Chewie (Chewbacca)

4. Yoda (Mestre Yoda)

5. Anakin (Anakin Skywalker)

6. Darth Vader

7. Padmé (Padmé Amidala)

8. Obi (Obi-Wan Kenobi)

9. Kylo (Kylo Ren, filho da Princesa Leia)

10. Han (Han Solo)