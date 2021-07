Dia do Batom: como fazer o contorno perfeito

O batom é item muito usado por deixar o visual mais marcante e empoderado. Porém, dependendo de como for aplicado, o efeito pode não gerar o resultado esperado. E com o dia do batom, que é comemorado em 29 de julho, se aproximando, a Anya Bagatin, que é maquiadora em São Paulo e atende pelo GetNinjas, aplicativo de contratação de serviços, preparou algumas dicas infalíveis para uma aplicação bem ninja do batom sem erros. Confira a seguir:

1 – Prepare o contorno

Primeiro, contorne os lábios com o lápis delineador ao redor da boca. A cor do lápis não é tão importante assim, já que o ideal é cobrir os lábios com o batom escolhido, mas o pode usar um subtom da cor do batom.

2 – Preenchendo todo o lábio

Agora, preencha aos poucos começando pelo lábio superior. A sugestão é usar um pincel de boca. “Desenhe um X no lábio superior e ligue as extremidades preenchendo todo o contorno de lápis. Algumas pessoas gostam de aumentar esse contorno, por isso, é recomendado fazê-lo com atenção para não comprometer a harmonia do rosto”, orienta.

3 – Sem borrar

Verifique se nesse processo de desenhar a boca, não borrou e se todo o lábio está totalmente preenchido.

4 – Ixi errei…

Errou? Tudo bem! Se o borrado acontecer com um batom de cor intensa, vermelho, roxo ou vinho, por exemplo, você só precisa escolher uma outra cor que neutralize esses tons. Neste caso, a maquiadora comenta que a make pode ser corrigida com o corretivo ou a base. “Em alguns casos, até mesmo o pó compacto pode ajudar, mas é preciso o uso de um pincel ou haste flexível para contornar o erro até que fique imperceptível”, complementa.

#DicaNinja: com uma esponjinha, dê batidinhas delicadas para assentar a base/corretivo e depois finalize com o pó compacto.