Dia do Enfermeiro: No Brasil, ao menos 98 morreram vítimas do coronavírus

Em tempos de quarentena, um profissional vem se destacado por atuar na linha de frente contra o coronavírus (covid-19), os enfermeiros! Por vezes, seu trabalho é ofuscado pela atuação dos médicos, porém os cuidados deles são fundamentais no tratamento e recuperação das pessoas.

Desde o inicio da pandemia, ao menos 98 enfermeiros faleceram vítimas do covid-19, segundo o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). De acordo com a instituição, até o dia 10 de maio, houveram cerca de 12 mil afastamento desses profissionais por suspeita de coronavírus.

Muito trabalho e pouco descanso

Em razão da pandemia, no dia 22 de março o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) editou uma Medida Provisória (MP) que reduz o tempo de descanso dos enfermeiros. A MP 927 permite que prorrogar a jornada de trabalho, independente da escala que o profissional atua.

O texto também serve para os médicos, no entanto, por muitos deles já trabalharem de forma autônoma, o impacto deve ser menor.

Além disso, muitos enfermeiros já denunciaram a falta de equipamentos de proteção individual (EPI). Para evitar a baixa do estoque de EPI, o Governo Federal sancionou uma lei que proíbe exportações de produtos médicos, hospitalares e de higiene.

Homenagens

Para homenagear esses profissionais, no dia de hoje, 12 de maio, é celebrado o Dia Internacional dos Enfermeiros. Comemorado desde 1965, a data é uma homenagem à Florence Nightingale, e considerada a “mãe” da enfermagem moderna.

Por conta de sua importância e de sua atuação dos enfermeiros, muitas instituições prestaram uma homenagem à esse profissional, que tanto se arrisca para cuidara do paciente. Uma dessas homenagens aconteceu hoje (12) na CPTM, no Metrô e na EMTU.

Na CPTM, três enfermeiras do Hospital Cruz Azul, receberam uma homenagem surpresa na estação da Luz às 12h30 em nome de toda a categoria. Já no Metrô ocorreu uma homenagem aconteceu na Estação Clínicas da Linha 2-Verde, muito usada por quem trabalha no Hospital das Clínicas.

Os funcionários da estação aplaudiram os profissionais da saúde e representantes do Conselho Regional de Enfermagem (Coren), além de segurar cartazes de agradecimento e de reconhecimento.

Por fim, na EMTU está sendo realizado homenagens ao longo do dia no VLT da Baixada Santista, no Terminal Prefeito Magalhães Teixeira, em Campinas, e nos terminais São Mateus e Jabaquara na capital. Os profissionais são aplaudidos e uma mensagem sonora lembra a importância do trabalho que realizam.